Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме высказался о ситуации с пандемией коронавируса

"Думаю, что очень нехорошо все.

Ну что делать, если я так думаю. Очень бы хотелось ошибиться", - сказал Карпин.

На данный момент в России насчитывается 495 человек, зараженных коронавирусом. РПЛ приостановлен до 10 апреля.

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