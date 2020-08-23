Карпин прокомментировал скандальное заявление Ивелина Попова

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал скандальное заявление болгарского полузащитника Ивелина Попова, который перешел в "Сочи".

"Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в "Ростове" такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные", - приводит слова Карпина официальный сайт ростовского клуба.

33-летний Попов перешел в "Сочи" на правах аренды. Футболист подписал с сочинским клубом контракт до лета 2022 года. За "Ростов" он выступал с 2019 года, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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