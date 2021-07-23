Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России

Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" и новоиспеченный наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение в национальную команду.

"Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", – сказал Валерий Карпин.

Российский специалист следующие полгода будет совмещать работу в сборной и "Ростове". Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.

Напомним, что РФС приняла решение разорвать контракт со Станиславом Черчесовым после того, как сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на чемпионате Европы.

Также не пропустите: Валерий Карпин - главный тренер сборной России. | http://soccernews.ru