Карпин прокомментировал угрозу Федуна снять "Спартак" с чемпионата России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который в августе грозил снять команду с чемпионата России после матча 1-го тура с "Сочи" (2:2).

"Ну давайте сейчас все начнут чем-то грозить… Считаю, в цивилизованной стране — а я все еще надеюсь, что мы в такой и живем — нужно действовать как-то по-другому", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в той встрече в ворота московского клуба были назначены два пенальти, оба из которых были реализованы. В результате разразившегося скандала арбитров матча Василия Казарцева и Алексея Еськова проверили на детекторе лжи. Федун позже изменил свое решение и "Спартак" продолжил играть в РПЛ.

Не пропустите: Агент Мижигурскис рассказал, чем занимается в "Спартаке" жена Федуна. | http://soccernews.ru