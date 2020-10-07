Карпин прокомментировал угрозу Федуна снять "Спартак" с чемпионата России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который в августе грозил снять команду с чемпионата России после матча 1-го тура с "Сочи" (2:2).
"Ну давайте сейчас все начнут чем-то грозить… Считаю, в цивилизованной стране — а я все еще надеюсь, что мы в такой и живем — нужно действовать как-то по-другому", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в той встрече в ворота московского клуба были назначены два пенальти, оба из которых были реализованы. В результате разразившегося скандала арбитров матча Василия Казарцева и Алексея Еськова проверили на детекторе лжи. Федун позже изменил свое решение и "Спартак" продолжил играть в РПЛ.
Не пропустите: Агент Мижигурскис рассказал, чем занимается в "Спартаке" жена Федуна. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" нацелился на португальского полузащитника
-
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков
-
Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в Серию А
-
1
"Челси" огласил заявку на Лигу Чемпионов
-
"Милан" продлит контракты с Доннаруммой и Чалханоглу
-
Болельщики "Зенита" назвали лучшего игрока в сентябре
-
Олег Кононов может возглавить "Уфу"
-
1
"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша
-
Карпин прокомментировал угрозу Федуна снять "Спартак" с чемпионата России
-
"Спартак" наказан за использование болельщиками нацистской символики
-
Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу
-
"Рейнджерс" Джеррарда может подписать Уилшера
-
Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса"
-
"Спартак" нацелился на португальского полузащитника
-
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
-
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов
-
РПЛ опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
45-летний Шовковский вызван в сборную Украины. Он завершил карьеру в 2016 году
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
Шевченко высказался о потере ряда игроков перед матчем сборной Украины с Францией