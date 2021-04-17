Карпин прокомментировал ужасную ошибку Песьякова в матче с "Локомотивом"

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об ужасной ошибке вратаря команды Сергея Песьякова, который "подарил" мяч нападающему "Локомотива" Франсуа Камано в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (1:4).

"Первый пропущенный гол было невозможно предугадать. Это был несчастный случай. Дай ещё 50 раз мяч Песьякову, он его не потеряет. Нужно эти ошибки свести к нулю", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

32-летний Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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