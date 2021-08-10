Карпин прокомментировал встречу с Дзюбой

Фото: твиттер "Ростова"

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о встрече с игроками "Зенита".

"Встреча была в том же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого. Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой.

Со всеми ребятами общался около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему - час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими футболистами, с которыми встречался ранее - поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.

Все, что было до этого, уже не важно. Нужно смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Однако это нужно доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной", - заявил Карпин.

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