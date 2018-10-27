Карпин прокомментировал выход "Ростова" на второе место в РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал выход своей команды на второе место в турнирной таблице РПЛ после победы над махачкалинским "Анжи" в 12-м туре чемпионата.

"На данный момент это всё ни о чём. В конце мая надо будет смотреть в таблицу. Сейчас три очка взяли, и Слава Богу, двигаемся дальше. Ребята отработали по полной программе и выполнили всё, что нужно было. Поздравляю их и болельщиков с победой" - сказал Карпин.

В 12 турах "Ростов" набрал 21 очко, отставание от лидера первенства "Зенита" составляет всего 4 пункта.

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