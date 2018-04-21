Карпин: "Пропущенный гол нам помог"

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Карпин: "Пропущенный гол нам помог"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Прибавили во втором тайме за счёт того, что в раздевалке разобрали то, что мы делали неправильно, особенно при обороне наших ворот - слишком низко опускались наши нападающие. Гол, который пропустили, нам помог, в плюс сыграл. Скованность, которая была, пропала. Во втором тайме, когда сравняли, опять она появилась. Результат довлеет над игроками, тут психология прежде всего" - сказал Карпин.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Ростов". | http://soccernews.ru

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