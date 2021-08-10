Карпин провел встречу с Дзюбой

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин провел встречу с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

"По моей информации, беседа Карпина и Дзюбы прошла конструктивно. Прошлые обиды забыты. Однако вызов в сборную никто не обещал", - сообщает телеграм-канал "Рашен Football".

Отмечается, что Карпин и Дзюба общались около двух часов.

В сентябре сборную России ожидают игры отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

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