Карпин: "Работа в "Анжи"? Мне ничего не известно"

Известный тренер Валерий Карпин прокомментировал слухи о своей возможной работе в махачкалинском "Анжи".

"Предлагали ли мне возглавить "Анжи"? Без понятия, мне ничего неизвестно", - приводит слова 48-летнего специалиста, который ранее работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо", Р-Спорт.

Напомним, "Бенфика" интересуется российским вратарем. | soccernews.ru