Карпин раскритиковал судейство в матче с "Динамо"

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Карпин раскритиковал судейство в матче с "Динамо"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подверг критике судейство матча 17-го тура Российской-Премьер-Лиги с "Динамо" (1:2).

"Моя главная эмоция – это благодарность ребятам. Первый тайм играли вообще идеально, во втором тайме тоже абсолютно спокойно игра складывалась. Так что могу ребят поздравить с этой игрой, с выполнением установки.

Я так сразу не вспомню, чтобы спасал вратарь нас. Не могу сразу вспомнить. Два пенальти – это на совести других людей. Даже на VAR фол не смогли увидеть, а потом он пошел и все-таки решил… Дело даже не в пенальти… После первого тайма один фол совершает "Динамо". Один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?" - приводят слова Карпина российские СМИ.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" остался на 3-й позиции.

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