Карпин раскрыл детали разговора с Дзюбой

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Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что у него состоялась беседа с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально. Подробности? Была встреча с игроками "Зенита". С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече. Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится", - рассказал Карпин.

33-летний Дзюба в последний раз играл за сборную в июне на групповом этапе Евро-2020. Тогда он повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.

В октябре Карпин вызвал форварда, однако тот заявил, что находится в неоптимальной форме и был вычеркнут из состава.

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