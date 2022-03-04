Карпин раскрыл детали разговора с Дзюбой
Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что у него состоялась беседа с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
"На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально. Подробности? Была встреча с игроками "Зенита". С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече. Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится", - рассказал Карпин.
33-летний Дзюба в последний раз играл за сборную в июне на групповом этапе Евро-2020. Тогда он повторил рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.
В октябре Карпин вызвал форварда, однако тот заявил, что находится в неоптимальной форме и был вычеркнут из состава.
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