Карпин рассказал, будет ли он тренировать сборную России в стыковых матчах отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что он будет тренировать национальную команду в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Буду ли я тренером сборной России в стыках? Да, контракт же продлевается автоматически", — сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что в матче 10-го тура отбора ЧМ-2022 Россия проиграла Хорватии со счетом 0:1. Таким образом, россияне не сумели завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, но продолжат борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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