Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:0).
"Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет "Ростов": прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть. "Спартак" удивил тем, что ничем не удивил. В матче с нами "Спартак" удивил тем, что выглядел совсем просто", - приводит слова Карпина "Рейтинг букмекеров".
Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник "Ростова" Павел Мамаев. Благодаря победе ростовский клуб вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" опустился на третью позицию.
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