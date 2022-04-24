Карпин рассказал, чем его удивил "Спартак" в матче с "Ростовом"
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды в матче 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" (3:2).
"Удовлетворение есть. Выиграть у такого соперника, превосходить его по игре — это здорово. Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от "Спартака". Они просто грузили мяч вперёд на Соболева. Этим "Спартак" удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так. Это всё вызывает удивление", — сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что арбитр Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также не засчитал гол защитника "красно-белых" Самуэля Жиго.
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