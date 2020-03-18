Карпин рассказал, чем он занимается в карантине из-за коронавируса

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Карпин рассказал, чем он занимается в карантине из-за коронавируса
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что он смотрит сериалы вместе с семьей, находясь в карантине в связи с эпидемией китайского коронавируса COVID-19.

"Сидим дома, накидайте хороших сериалов. Триллеры, детективы, ужасы", – написал Карпин в своем Instagram, прикрепив фотографию с женой и ребенком.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля. Возможно, соревнования возобновятся в мае.

В данный момент в России около 100 заразившихся коронавирусом.

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