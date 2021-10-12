Карпин рассказал, что будет делать после двух побед сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что он хочет отдохнуть после успешных октябрьских матчей национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В сентябре тренер также изъявлял такое желание и сказал, что поедет в лес.
"Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций", – приводит слова Карпина ТАСС.
Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.
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