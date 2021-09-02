Карпин рассказал, что его раздражало в матче Россия - Хорватия
Наставник сборной России Валерий Карпин назвал причины своего негодования во время матча 4-го тура квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.
"Нас загоняли на свою половину временами, потому что Хорватия обладает хорошими футболистами, против которых тяжело играть. Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством их игроков. Во втором тайме мы подустали.
Моё раздражение было связано с тем, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания. По самоотдаче только благодарность сегодняшней команде", - сказал Карпин.
Дебютная игра нового главного тренера российской сборной завершилась нулевой ничьей.
Не пропустите: Карпин прокомментировал результат матча с Хорватией. | http://soccernews.ru
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