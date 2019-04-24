Карпин рассказал, что могло повлиять на травму Еременко

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Карпин рассказал, что могло повлиять на травму Еременко

Наставник "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, почему полузащитник Роман Еременко отсутствует в заявке на матч 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

"У Еременко травма, возможно, повлияли матчи на искусственном поле, также на него выпадает огромный объем работы. Будем надеяться, что к матчу с "Анжи" он восстановится", - сказал Карпин.

В в текущем сезоне участвовал в 11 матчах за "Ростов", отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Матч "Ростов" - "Локомотив" проходит в данную минуту (1:1; второй тайм).

Не пропустите: Карпин прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга"| http://soccernews.ru

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