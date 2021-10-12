Карпин рассказал, что помогло хорошо сыграть против Словении

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словенией в матче квалификации к ЧМ-2022 рассказал, что изменилось по сравнению с игрой против Словакии.

"Намного больше доволен игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Многое получалось. Тренер не может быть доволен игрой полностью, но ощущения более приятные, чем после матча в Казани – это факт.

В Казани – моя вина, а здесь выиграли и играли намного лучше – это заслуга футболистов. Так было всегда.

Я им сказал: "Идиот – я. Это был не ваш уровень". Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России", – сказал российский тренер.

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