Карпин рассказал, что убивает российский футбол

Теги валерий карпинростов

Карпин рассказал, что убивает российский футбол

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что пагубно влияет на футбол в России.

"Что происходит с российским футболом? Это довольно глобальная и долгая тема. Если кратко, то, как ни странно, разрушительное влияние на российский футбол оказывают две вещи - большие деньги и лимит на легионеров.

В каждом клубе на поле должны выходить пять россиян, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из них не уезжает играть в более конкурентные, чем РФПЛ, чемпионаты. В России нет игроков, выступающих в Германии, Италии, Франции, Англии" - приводят слова Карпина российские СМИ.

Читайте также: Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов