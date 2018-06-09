Карпин рассказал, что убивает российский футбол

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что пагубно влияет на футбол в России.

"Что происходит с российским футболом? Это довольно глобальная и долгая тема. Если кратко, то, как ни странно, разрушительное влияние на российский футбол оказывают две вещи - большие деньги и лимит на легионеров.

В каждом клубе на поле должны выходить пять россиян, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из них не уезжает играть в более конкурентные, чем РФПЛ, чемпионаты. В России нет игроков, выступающих в Германии, Италии, Франции, Англии" - приводят слова Карпина российские СМИ.

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