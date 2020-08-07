Карпин рассказал, как бы поступил на месте тренера "Сочи" в матче с молодёжкой "Ростова"

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Карпин рассказал, как бы поступил на месте тренера "Сочи" в матче с молодёжкой "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о скандальном матче между его командой и "Сочи" в 23-м туре минувшего розыгрыша РПЛ.

Напомним, что в составе "жёлто-синих" на поле вышли футболисты в возрасте от 16 до 19 лет. Донскому клубу пришлось пойти на такой шаг из-за заражения коронавирусом нескольких игроков основы.

Южане сначала отказали в переносе встречи, а затем разгромили молодёжку ростовчан со счётом 10:1.

"Я считаю, что "Сочи" поступил мерзко. Даже не в плане переноса, а того, что они там потом творили. И радовались. Обыгрывали нетренированных 16-летних детей, и, забивая седьмой-восьмой гол, они ещё должны радоваться. Это вообще за гранью. Какую команду дал бы я? В первом тайме забили четыре - и всё, стойте и катайте яйца", - сказал Карпин.

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