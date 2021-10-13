Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи чемпионата мира 2022 года.
"Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: "Я готов, я хочу, все окей". Я ему говорю: "Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать". Потом он попадает в расширенный список. Я ему написал: "На связи?" Он ответил: "Да, на связи". Я ему позвонил, говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?" – "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". – "Окей, хорошо".
Не знаю, нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: "Не готов играть, значит, зарплату не получаешь". Все! Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо", — приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что в отсутствие 33-летнего Дзюбы сборная России одержала победы над национальными командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Благодаря победам россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы Н. Для попадания в финальную стадию чемпионата мира России необходимо на своем поле добиться победы над Кипром и не проиграть в выездном поединке с Хорватией.
Не пропустите: Карпин высказался о своем будущем в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Карпин рассказал, почему переделал кабинет Черчесова в массажную комнату
-
Карпин отреагировал на обнародование видео с включением песни "Валера, Валера!" в раздевалке
-
Холанд - приоритет "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно
-
Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России
-
Вернер может перейти в "Ньюкасл"
-
Игроки сборной Украины раскритиковали условия проведения матча во Львове
-
Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб
-
Карпин рассказал, зачем он меняет капитанов в каждом матче
-
Карпин высказался о своем будущем в сборной России
-
Руни анонсировал фильм о самом себе
-
"Реал" может подписать Погба бесплатно
-
В "Манчестер Юнайтед" отреагировали на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом
-
1
Роналду ярко отреагировал на хет-трик в матче с Люксембургом
-
Аленичев высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Варана
-
Президент "Севильи" назвал причину несостоявшегося трансфера Кунде в "Челси"
-
Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол
-
3
Президент ФИФА назвал причину для проведения чемпионатов мира каждые два года
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Роналду приблизился к рекорду по голам в отборочных матчах Чемпионата Мира