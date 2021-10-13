Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России

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Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи чемпионата мира 2022 года.

"Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: "Я готов, я хочу, все окей". Я ему говорю: "Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать". Потом он попадает в расширенный список. Я ему написал: "На связи?" Он ответил: "Да, на связи". Я ему позвонил, говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?" – "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". – "Окей, хорошо".

Не знаю, нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: "Не готов играть, значит, зарплату не получаешь". Все! Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо", — приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что в отсутствие 33-летнего Дзюбы сборная России одержала победы над национальными командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Благодаря победам россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы Н. Для попадания в финальную стадию чемпионата мира России необходимо на своем поле добиться победы над Кипром и не проиграть в выездном поединке с Хорватией.

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