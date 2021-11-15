Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он продолжает следить за нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Может ли Дзюба вернуться в сборную России? Посмотрим. Что сейчас Дзюба должен сделать? Он должен хорошо играть за свой клуб. Его может вернуть в сборную игра", - приводить слова Карпина Sport24.

Напомним, что Карпин включил 33-летнего Дзюбу в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Впрочем, форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму. После этого Карпин не стал вызывать Дзюбу в сборную на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.



В нынешнем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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