Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения в сборную России
Фото инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о влиянии на свою жизнь перехода на работу в национальную команду.
"Что это для меня? Большая нагрузка, прежде всего. В большей степени, наверное, психологическая, хотя и физическая тоже большая. График не изменился, но добавились разговоры и мысли по поводу сборной. Очень много людей, даже после презентации переговорил со спортивным директором национальной команды, потом общался со Слуцким, с Алаевым по сборам к 1 сентября. Много очень разговоров без деятельности, подготовка к первому сбору национальной команды.
Со Слуцким разговаривали обо всём. Он назвал минусы и плюсы совмещения, на что обратить внимание. Леонид Викторович откровенно рассказал, какие ошибки были допущены с его стороны. До принятия решения я ни с кем не консультировался. Никто об этом не знал, ни со стороны РФС, ни с моей стороны. Ни с кем я не общался кроме самых близких людей, которые были в курсе: семья, футбольный клуб "Ростов". Даже тренерский штаб не знал до самого последнего момента", - сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.
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