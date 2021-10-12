Карпин рассказал, как мотивировал игроков сборной России забить Словении с углового

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о голе защитника национальной команды Георгия Джикии в матче матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией (2:1).

"Гол Джикии получился необычным для защитника. Получилось – и слава богу. Этот угловой разыгрывали, он должен был замыкать. Сделал это в таком виде. Перед игрой сказал игрокам, что Словения два года не пропускает с угловых. Взял их на слабо. Получилось", – приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.

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