Карпин рассказал, как наказали виновных за появление в сети видео из раздевалки сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошло разбирательство с лицами, виновными в появлении в сети видео из раздевалки национальной команды после гостевой победы над сборной Словении (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На видео Карпин пел и танцевал под песню "Валера". Познее тренер заявил, что не давал добро на публикацию этого видео.

"Мы с этим разобрались. Зачем вам более подробная информация? Я понимаю, вам много чего интересно. Итог разбирательства? Разобрались. Виновные наказаны, их в угол поставили", — приводит слова Карпина Sport24.

Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

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