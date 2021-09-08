Карпин рассказал, как он будет отдыхать после матчей сборной России

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что после матчей национальной команды в отборочного турнира чемпионата мира 2022 года он хочет поехать отдохнуть в лес.

"Поблагодарил ребят, тренеров и попросил игроков, зная мои требования, готовиться к матчам со Словакией и Словенией, и пожелал удачи в клубах. Чувствую ли опустошение? Пока не понимаю чувств, потом, может, пойму свое состояние. Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь. Поеду ли в тайгу? Не знаю, но в России лесов много, найдем, куда выбраться", – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). После 6 туров россияне занимают второе место в своей группе.

Не пропустите: Карпин отреагировал на критику сборной России. | http://soccernews.ru