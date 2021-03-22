Карпин рассказал, как он относится к поступку Мамаева, который завел любовницу

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Карпин рассказал, как он относится к поступку Мамаева, который завел любовницу

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что полузащитник команды Павел Мамаев не нарушал режим на сборах клуба. Также наставник поделился мнением о том, что футболист завел любовницу.

"Что случилось с Мамаевым? Не знаю, я никакого нарушения режима на сборах не видел. У команды там было три дня выходных, в тренировочном режиме все были готовы и в строю. Как отношусь к мужчинам, которые заводят любовниц? Это личное дело каждого", — сказал Карпин в прямом эфире в Instagram своей жены Дарьи.

Напомним, что впервые об измене Мамаева сообщила его жена Дарья. Позже испанская модель Ирен Гарсия сообщила, что у нее действительно были отношения с футболистом.

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