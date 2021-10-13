Карпин рассказал, как относится к песне "Валера, Валера"

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о песне артистки Афродиты "Валера", которая вызывает ассоциации с ним.

— Сама песня вам нравится? Она есть в вашем плейлисте?

— Нет, конечно. У меня другие песни.

— Есть видео, где вам поют эту песню в баре.

— Да ее везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в "Спартаке", в Армавире, в "Ростове". На большее фантазии не хватает. Жена тоже поет. Просто чтобы поприкалываться.

10-го октября сборная России на выезде выиграла в матче со сборной Словении (2:1) и гарантировала себе минимум 2-е место в группе в квалификации к ЧМ-2022. После этого в раздевалке сборной включили песню "Валера", при этом Карпин пел вместе с футболистами.

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