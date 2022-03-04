Карпин рассказал, как отреагировал на отстранение сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей первой реакции на отстранение национальной команды от участия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Первая реакция? Ни ужаса, ни шока не было. Когда 24-го это произошло, я жене сказал: "Нас в стыках не будет".

Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально? Можно себя обманывать. По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало", – приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что ФИФА отстранила сборную России после решения президента Российской Федерации Владимира Путина начать специальную операцию на территории Украины.

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