Карпин рассказал, какой самый ценный совет ему дали в жизни

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что самый ценный совет в жизни ему дал бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев.

"Олег Иванович сказал: "Валер, поедешь сейчас в Испанию, не обращай ни на что внимание, просто делай, как говорит тренер. Нравится тебе это, не нравится: тренер говорит, беги туда - беги туда, говорит, прыгай - значит, прыгай. Выполняй все, что говорит тренер. Самый ценный совет", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

В бытность футболистом Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 годы, а затем перебрался в Испанию, где играл за "Реал Сосьедад", "Валенсию, "Сельту" и вновь "Реал Сосьедад". После возвращения в Россию Карпин в течение нескольких лет тренировал "Спартак".

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