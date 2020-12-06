Карпин рассказал, когда Мамаев вернется на поле



Главный тренере "Ростова" Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев не поможет команде в этом году.

"Неудачный отрезок во втором тайме в матче с "Уфой" объясню нашей игрой, нашей неактивностью и нашим спадом в какой-то момент.

Сможет ли Мамаев выйти на поле до конца года? Мамаева не увидим в этих двух турах", - приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провел за ростовский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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