Карпин рассказал, когда может завершить тренерскую карьеру
Фото: Твиттер @rostovfc
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о том, когда готов завершить тренерскую карьеру.
"Контракт с "Ростовом" у меня до 2024 года. Посмотрю по состоянию, может, тогда и закончу. Но я человек эмоциональный, может и раньше. А если всe будет устраивать, то позже", - заявил специалист в эфире в "Инстаграме" своей супруги Дарьи.
Напомним, 52-летний Карпин тренирует "Ростов" с декабря 2017 года.
В сезоне 2020/2021 РПЛ команда расположилась на седьмом месте, имея в активе 7 очков после 23 туров.
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