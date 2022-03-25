Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, когда ожидает возвращения на международные турниры.
"Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Напомним, что ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную и российские клубы от международных соревнований. Это реакция на спецоперацию России по защите Донбасса.
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