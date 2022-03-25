Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России

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Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, когда ожидает возвращения на международные турниры.

"Я надеюсь, что летом мы сыграем официальные матчи", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, что ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную и российские клубы от международных соревнований. Это реакция на спецоперацию России по защите Донбасса.

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