Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России
Фото: скриншот с интервью Карпина Нобелю Арустамяну
Наставник сборной России Валерий Карпин доверит тренеру вратарей Виталию Кафанову выбор голкиперов для национальной команды.
"В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по вратарям - к нему. Основного голкипера и всех остальных будет выбирать Кафанов", - сказал Карпин в интервью для Нобеля Арустамяна.
Отметим, что Кафанов также входит в тренерский штаб "Ростова".
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