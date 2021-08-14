Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России

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Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России Фото: скриншот с интервью Карпина Нобелю Арустамяну

Наставник сборной России Валерий Карпин доверит тренеру вратарей Виталию Кафанову выбор голкиперов для национальной команды.

"В вопросе возможного возвращения в сборную Игоря Акинфеева я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову. Он непререкаемый авторитет. Лучший тренер вратарей в России. Все вопросы и ответы по вратарям - к нему. Основного голкипера и всех остальных будет выбирать Кафанов", - сказал Карпин в интервью для Нобеля Арустамяна.

Отметим, что Кафанов также входит в тренерский штаб "Ростова".

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