Карпин рассказал, кто будет шутить в сборной России в отсутствие Дзюбы

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что он заменит нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который ранее создавал атмосферу в национальной команде.

"Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Дзюба не вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

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