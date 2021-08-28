Карпин рассказал, кто будет шутить в сборной России в отсутствие Дзюбы
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что он заменит нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который ранее создавал атмосферу в национальной команде.
"Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Дзюба не вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
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