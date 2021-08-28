Карпин рассказал, не жалеет ли он об уходе из "Ростова"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что он принял правильное решение, когда покинул "Ростов".

"Уход из "Ростова" — на сто процентов правильное решение. Представляю объем работы, которая была до сборов, если бы еще был клуб, с ума сошел точно.

Почему некоторые члены тренерского штаба и персонала на совмещении? Работа, которую они проделывают, позволяет им это делать. Работа главного тренера для меня лично не позволяет. Если бы я понимал, что могу работать без потери качества, сделал бы так. Сейчас понимаю, что не смог бы", — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что 52-летний Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года, а 2 августа ушел с поста наставника "Ростова".

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