Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности встречи с футболистами национальной команды.

"Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились. Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что сборная России завоевала право сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В полуфинале стыков россияне сыграют с национальной командой Польши. Матч состоится 24 марта в России.

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