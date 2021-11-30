Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России

Теги россиявалерий карпин

Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности встречи с футболистами национальной команды.

"Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились. Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что сборная России завоевала право сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В полуфинале стыков россияне сыграют с национальной командой Польши. Матч состоится 24 марта в России.

Не пропустите: Карпин: "Если нам дать миллиард долларов, мы не обыграем Польшу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов