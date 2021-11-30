Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности встречи с футболистами национальной команды.
"Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились. Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что сборная России завоевала право сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В полуфинале стыков россияне сыграют с национальной командой Польши. Матч состоится 24 марта в России.
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