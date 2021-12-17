Карпин рассказал о мыслях об уходе из сборной России

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Наставник сборной России Валерий Карпин вспомнил, как у него появились сомнения по поводу своего будущего в национальной команде.

"Было очень сильное разочарование [после поражения от Хорватии]. Но считаю, что это нормальные человеческие эмоции. Когда долго к чему-то идёшь и это не получается, могут посещать мысли о том, как дальше быть. Нужно было побороть это разочарование и двигаться дальше", - сказал Карпин.

Напомним, что россияне уступили хорватам со счётом 0:1 и потеряли лидерство в группе квалификации ЧМ-2022.

В связи с этим команда Карпина вынуждена пробиваться на чемпионат мира через стыки, которые состоятся в марте.

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