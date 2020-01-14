Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак"

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Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что во время работы в "Спартаке" приглашал в клуб нападающего Мохамеда Салаха.

"Салаху не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе", - рассказал Карпин в новом выпуске YouTube-блога "КраСава".

Салах перебрался в Европу в 2012 году, выступал за "Базель", "Челси", "Фиорентину", "Рому", сейчас играет в "Ливерпуле".

Карпин работал в "Спартаке" с 2008 по 2014 год - в этот период он занимал пост генерального директора клуба, а также главного тренера команды.

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