Карпин рассказал о пользе расширения РПЛ

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Наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о попытках реформировать РПЛ.

"У нас деление на восьмёрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакого. Давайте называть вещи своими именами. Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах. Страна большая. Регионов много", - сказал Карпин.

Напомним, что на этой неделе клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 участников, однако исполком РФС отказался поддерживать предложенные изменения.

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