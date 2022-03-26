Карпин рассказал о пользе расширения РПЛ
Наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о попытках реформировать РПЛ.
"У нас деление на восьмёрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакого. Давайте называть вещи своими именами. Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах. Страна большая. Регионов много", - сказал Карпин.
Напомним, что на этой неделе клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 участников, однако исполком РФС отказался поддерживать предложенные изменения.
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