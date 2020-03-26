Карпин рассказал о применении водки во время пандемии коронавируса

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал видео, посвященное коронавирусу. Подписчики специалиста стали активно комментировать ролик. Карпин ответил одному из них.

Карпин посоветовал чаще мыть руки мылом или любым другим спиртосодержащим средством. Один из подписчиков написал: "Водка ведь спиртосодержащее средство, значит надо пить водку".

Тренер ответил: "Не пить, а руки мыть".

По последним данным в России 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 - в Москве.

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