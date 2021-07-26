Карпин рассказал о реакции жены на его назначение в сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как его жена Дарья отреагировала на его назначение на пост наставника национальной команды.

"На Дарью этот груз ляжет полностью: до декабря месяца практически не будет ни отца, ни папы, как сказал Олег Иванович. Она поддержала, сказала: "Давай, справимся, это же не на всю жизнь". Со стороны семьи я получил поддержку и понимание. Так что придется и в этом себя ущемлять где-то, от семьи откусывать время", - приводит слова Карпина Sport24.

Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника.

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