Карпин рассказал о режиме питания и восстановления в сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о нововведениях в режиме питании и восстановления в национальной команде.
– Смена питания не влияет на состояние игроков?
– 500% нет. Это бред, который пишут, что, мол, убрали сахар, все пропало, пошли травмы… Понятно, откуда все это идет.
– Откуда? Мы не понимаем.
– Потом расскажу.
– Из медицинского штаба прошлой сборной?
– Ну видишь, ты все знаешь. Сахар как таковой убрали. Но есть сахар во фруктах, есть мед. Я сам много сахара всегда употреблял. Слава богу, мне это не мешало из-за генетики. И сейчас я тоже на сборах пил кофе с медом. И ничего, нормально, не умер.
Я не могу влиять на клубы, но я счастлив, что на октябрьский сбор они приехали в таком состоянии. Не ожидал. Вот на это я могу повлиять. На сентябрьском сборе у нас много было собраний, разговоров по поводу профессионального подхода к самому себе.
Мы смогли повлиять, многие прониклись. Знаю, что многие стали придерживаться того, что они увидели в сборной. Они поняли, что это помогает. Начиная от питания и заканчивая восстановлением.
Знаю, что в клубах многие футболисты после игры так же восстанавливались, как они это делали в сборной. Например, после игры сборной сразу холодная вода, горячая вода, массаж, который разгоняет молочную кислоту.
Питание не поменялось. Просто убрали те вещи, которые им не нужны. Футболисту не нужны торты, когда он находится в соревновательном периоде. Можно съесть тортик? Да, можно. Никто не говорит, что нельзя. Раз в неделю – окей. Даже психологи говорят, что когда ты на жесткой диете, раз в неделю надо дать психологическую разгрузку организму.
Можно съесть или выпить колу, но один раз, потом неделю опять ты себя держишь в руках. Многие игроки удивлялись, почему им в клубах или раньше об этом никто не говорил. В Европе этому учат уже с детства, –сказал Карпин для "Коммент Шоу".
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