Карпин рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Теги валерий карпинростовбарселона

Карпин рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в ролике на ютуб-канале "КраСава" рассказал, как однажды чуть не перешел в "Барселону", будучи футболистом.

"Правда ли, что ван Гал звал меня в "Барселону"? Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает", - сказал Карпин.

Специалист был футболистом с 1986 по 2005 год. Он играл за таллинский "Спорт", ЦСКА, "Факел" и "Спартак", также за испанские клубы "Реала Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта". 

Не пропустите: "Барселона" решила отложить трансфер Ольмо| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020

Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов