Карпин рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в ролике на ютуб-канале "КраСава" рассказал, как однажды чуть не перешел в "Барселону", будучи футболистом.
"Правда ли, что ван Гал звал меня в "Барселону"? Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает", - сказал Карпин.
Специалист был футболистом с 1986 по 2005 год. Он играл за таллинский "Спорт", ЦСКА, "Факел" и "Спартак", также за испанские клубы "Реала Сосьедад", "Валенсия" и "Сельта".
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