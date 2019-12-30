Карпин рассказал о состоянии Мамаева

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Карпин рассказал о состоянии Мамаева

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как чувствует себя полузащитник команды Павел Мамаев. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Ничего нового. Нормально работал. Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе. Посмотрим, сейчас рано говорить", - сказал Карпин.

Напомним, в сентябре Мамаев вышел по УДО из тюрьмы. Футболист расторг контракт с "Краснодаром" и перешел в "Ростов". С ростовским клубом он подписал контракт до 2021 года.

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