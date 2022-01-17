Карпин рассказал о своем игровом стиле

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью Александру Дорскому рассказал о том, какое влияние оказывает состав на тренерские идеи.

– После Хорватии вас спросили, готовы ли вы пожертвовать стилем в сборной. "Нет, тогда мне будет некомфортно с самим собой". Что думаете спустя месяц?

– Ответ такой же. Мне никто не даст гарантию, что будет лучше, если пожертвовать стилем.

– Естественно, нет.

– Поэтому и не готов пожертвовать.

– У вас был классный "Ростов"-2019/20. Потом состав сильно поменялся, появилась гибридная роль Норманна, но основные принципы игры сохранились, на определенных отрезках сезона был результат. Складывается впечатление, что Карпин понял – это катит, поэтому перенес это на сборную без привязки к ее игрокам.

– Игроки сборной сильнее, чем в "Ростове". По всему.

– Они сильнее по мастерству, но есть много примеров, когда один игрок сильнее другого, но не подходит под требования тренера.

– Захарян может играть правого нападающего? Баринов может делать то, что делал Норманн? Считаю, что да. Головин может делать то, что делал Попов? Да больше может. Кузяев может делать то, что делал Еременко, хотя бы по объему? Кто лучше в обороне: Кузяев или Еременко?

Поэтому я считаю, что эти игроки могут делать то же самое. Может быть, я ошибаюсь.

– Но у Баринова и Норманна разное качество передачи.

– Найди мне русского Норманна.

– Мы переносим лучшее из лучшего "Ростова", но у нас нет пасующего опорного.

– Глебов там тоже играл – он тоже не Норманн.

– При этом, когда в "Ростове" не было Норманна в прошлом сезоне, от Глебова в начале атаки требовалось то же, что и от Матиаса.

– Да, то же самое. Даже при том, что Глебов не может делать таких передач.

– Зачем тогда требовать то же самое?

– А что тогда делать?

– Подстраиваться под то, что может Глебов.

– Тогда мы будем играть в нашей штрафной, обороняться всегда.

Надо, чтобы Глебов рос. Он реально вырос. Но если от него этого не требовать, если подстраиваться под него, то он и отдавал бы передачи нашим защитникам на пять метров. А так он прогрессирует, – сказал российский тренер.

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