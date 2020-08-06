Карпин рассказал о своём отношении к словам Федуна о "сбитом лётчике"

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Карпин рассказал о своём отношении к словам Федуна о "сбитом лётчике"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин считает, что не стоит всерьёз воспринимать отдельные заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Таким образом тренер ответил на вопрос об отношении к фразе "сбитый лётчик" в свой адрес со стороны бизнесмена.

"По поводу Федуна вообще нет смысла говорить, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом он и сам не помнит, что говорит и почему он говорит. Поэтому смысла говорить об этом нет", - сказал 51-летний специалист.

Напомним, что Карпин работал в "Спартаке" с 2008 по 2014 год на постах генерального директора и главного тренера.

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