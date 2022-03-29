Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы
Наставник сборной России Валерий Карпин озвучил свою позицию по поводу возможного отъезда российских игроков за границу.
"За советом не обращались, но если спросят - обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его", - сказал Карпин.
Напомним, что клубы РПЛ отстранены на неопределённый срок от участия в еврокубках.
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