Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы

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Наставник сборной России Валерий Карпин озвучил свою позицию по поводу возможного отъезда российских игроков за границу.

"За советом не обращались, но если спросят - обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его", - сказал Карпин.

Напомним, что клубы РПЛ отстранены на неопределённый срок от участия в еврокубках.

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