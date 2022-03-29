Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы

1 Теги россиявалерий карпин

Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин озвучил свою позицию по поводу возможного отъезда российских игроков за границу.

"За советом не обращались, но если спросят - обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его", - сказал Карпин.

Напомним, что клубы РПЛ отстранены на неопределённый срок от участия в еврокубках.

Не пропустите: Карпин подвел итоги сборов России. | http://soccernews.ru
Комментарии

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fghfhguyt

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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